100% Pozzuoli, arriva il calendario 2023 del fotografo Enzo Buono

POZZUOLI – Domani alle 19 alla Taverna “Abbascio ‘u Mare” alla Darsena di Pozzuoli (via San Paolo, 12) si terrà la presentazione di “100% Pozzuoli”, il calendario 2023 con foto in bianco e nero di Enzo Buono, fotoreporter professionista. Ingresso libero. Il calendario di Enzo Buono dal 2013 è un appuntamento fisso in città. Le tredici immagini selezionate – una per ogni mese, più la copertina – rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti, da ricordare, che hanno segnato l’anno precedente. Quest’anno le recensioni sono state curate da Marco Molino scrittore e giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno” e “Informazioni Marittime” e Vincenzo Giarritiello, scrittore e collaboratore della testata giornalistica “Quicampiflegrei.it”. I due autori delle recensioni saranno presenti alla serata di presentazione insieme ad Enzo Buono e al giornalista Ciro Biondi. Le foto di Enzo Buono saranno esposte in una mostra visitabile fino all’epifania.

LE RECENSIONI – «L’autore coglie gli umori di una città ripiegata intorno alle urgenze di tutti i giorni, quella laboriosità che restringe sempre di più il nostro orizzonte spazio-temporale, facendoci alzare lo sguardo giusto per registrare la prossima traversa in cui svoltare con l’auto – scrive Marco Molino – a ogni tanto è come se la città ritorta di queste immagini venisse squarciata e stesa al sole, quasi costretta a confrontarsi con un altro orizzonte, quello mitico di Nisida, che sonnecchia là in fondo oltre le corsie d’asfalto, le macchine e i palazzi. La città messa a nudo da Enzo Buono d’improvviso si cheta, sembra ricordare la grande Madre Blu, ne sente il richiamo e si ritrova». «Le tredici immagini con cui ogni anno il maestro allestisce il calendario ritraggono spaccati di vita quotidiana, alimentando una vera e propria raccolta di racconti che hanno come protagonisti Pozzuoli, la sua gente, le sue tradizioni, le sue sofferenze, le sue gioie. Un gesto d’amore nei confronti della propria città e del suo popolo che egli compie ormai da dieci anni, regalandoci una raccolta di racconti semplici, ma ricchi di significato a conferma che la semplicità è prerogativa dei veri maestri i quali con poco sanno dire e dare tanto», è un brano della recensione dello scrittore Vincenzo Giarritiello. Dopo la serata inaugurale dove sarà possibile acquistare il calendario, lo stesso sarà in distribuzione oltre che nello studio Fotografare, in tutte le edicole e cartolibrerie puteolane. In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti giornalisti: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Froncillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo, Emanuela Capuano, Marco Perillo, Anna Russolillo e Salvio Capuano. Il calendario 100% Pozzuoli è possibile acquistarlo direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – 081.5264935. Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). È titolare dello studio fotografico “Fotografare”.