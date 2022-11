Lo chef puteolano Michele Di Bonito ambasciatore della cucina italiana in Scozia

POZZUOLI – Michele Di Bonito, chef del ristorante Battimandorlo di Noto, è stato nominato ambasciatore della cucina italiana al grande evento internazionale di Glasgow, promosso e organizzato da Chiara Avanzato, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura nella capitale scozzese. Lo chef di Pozzuoli porterà in Scozia prodotti tipici della Sicilia per far conoscere i prodotti coltivati nella regione in cui lavora. L’intento è valorizzare le tradizioni culinarie ed enogastronomiche della cultura italiana. L’istituto Italiano di Cultura a Edimburgo intende, infatti, promuovere i talenti della cucina italiana in Scozia e, in partnership con ristoranti locali, esplorare le tradizioni culinarie italiane mescolandole con quelle scozzesi. L’iniziativa si terrà oggi a Glasgow presso il ristorante Eusebi Deli, di Giovanna Eusebi, nominata Inspirational woman of the year.