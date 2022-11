POZZUOLI/ Quattro rapine in un mese ai distributori di benzina, incastrato 24enne

POZZUOLI – Quattro rapine ai danni di alcuni distributori di carburanti a Pozzuoli più altri due tentativi andati in fumo. Antonio De Monte, 24enne di Fuorigrotta, è stato incastrato dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli per aver assaltato le stazioni di servizio in sella a uno scooter, con volto travisato e armato di pistola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane avrebbe sottratto con violenza e minacce l’incasso giornaliero per un totale di poco più di due mila euro. Oggi i militari dell’Arma hanno così dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di De Monte, indiziato di aver commesso, nel mese di febbraio, quattro rapine e di averne tentate altre due. Il giovane è già ristretto nel carcere di Poggioreale in quanto a marzo i carabinieri avevano dato esecuzione a ulteriore ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti dello stesso indagato per analoghi reati.