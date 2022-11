Oltre 200 screening gratuiti a Pozzuoli: scoperti 10 casi di diabete

POZZUOLI – In occasione della Giornata mondiale del diabete, a 100 anni dalla scoperta dell’insulina, ha ottenuto un forte riscontro l’iniziativa del Centro Diabetologico del Distretto Sanitario 35, realizzata con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. Oltre 200 screening gratuiti sono stati portati a termine nella postazione mobile attivata in piazza a Mare a Pozzuoli, con valutazione dei valori della glicemia e delle eventuali complicanze. Nel corso dei controlli sono emersi oltre dieci casi di diabete in cittadini inconsapevoli, successivamente indirizzati al percorso diagnostico e terapeutico.