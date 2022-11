BACOLI/ Ladri in casa del consigliere Savoia, le urla di un bambino li mettono in fuga

BACOLI – Ancora furti a Bacoli. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stata l’abitazione del consigliere comunale Nello Savoia (nella foto ndr). Nella serata di lunedì, intorno alle 19, ignoti hanno fatto irruzione nell’appartamento del dirigente nazionale di Fratelli d’Italia dopo aver forzato la finestra della camera da letto ubicata al piano terra. A metterli in fuga il figlio 12enne della compagna del politico bacolese che, insospettitosi per i rumori, ha urlato per richiamare l’attenzione dei familiari. «Fortunatamente non hanno avuto il tempo di prendere niente, probabilmente non si aspettavano ci fosse qualcuno in casa. Ma non voglio parlare nemmeno del danno psicologico e dello shock di un ragazzino che chiuso in casa dovrebbe stare al sicuro ed invece si è ritrovato in pericolo. Purtroppo i carabinieri mi hanno riferito che ci sono tantissime denunce di furti a Bacoli. Nell’ultimo periodo si è perso totalmente controllo sul territorio – tuona il consigliere di opposizione – . E poi devo vedere che il sindaco di Bacoli fa mettere un capitolo di spesa per 100.000 euro per le luci di Natale. Un paese senza controlli, senza vigili, con problemi economici e sociali di gente che non sa come pagare le bollette, e la politica che fa? Pensa alle luci di Natale, per far guadagnare qualcuno. Le priorità, sindaco, sono altre».

L’ATTACCO – I ladri, dopo essere scappati dall’appartamento di Savoia, hanno fatto irruzione in una casa a poche decine di metri di distanza. I proprietari erano assenti e i malviventi hanno potuto agire indisturbati, facendo man bassa di quanto c’era tra le quattro mura. Un’escalation di colpi che non fa dormire sonni tranquilli e che fa sbattere i pugni sul tavolo al politico seduto tra i banchi di minoranza. «Sindaco, investa i soldi per assumere agenti di polizia municipale part-time deputati al controllo anche serale, vigilanza, ronde, controlli, video sorveglianza – incalza il consigliere comunale Savoia – Poi pensiamo alle luci e a far venire le persone a Bacoli».