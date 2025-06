POZZUOLI/ Scontro frontale auto-bus: feriti a Lucrino – LE FOTO

POZZUOLI – Un violento scontro frontale tra un bus di linea dell’EAV e un Suv è avvenuto questa mattina a Lucrino, in via Miliscola. Diverse persone sono rimaste ferite, in maniera fortunatamente non grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra la strada principale e il senso unico in uscita dal lago Lucrino. I due mezzi sono andati completamente distutti. Traffico bloccato a Lucrino con lunghe code su entrambi i sensi di marcia.

LE FOTO