POZZUOLI/ “Il Covo di Leo” compie 6 anni: lunedì 23 giugno un menù speciale per festeggiare l’evento

POZZUOLI – “Il Covo di Leo” festeggia sei anni e invita tutti a partecipare lunedì 23 giugno a una giornata speciale. Per celebrare l’anniversario, la famiglia Valentino ha pensato a un menù dedicato, creato con amore e passione, per ringraziare clienti, amici e nuovi ospiti che ogni giorno scelgono di sedersi ai loro tavoli. Un’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – un ristorante che è molto più di un semplice luogo dove mangiare: è casa, famiglia, tradizione. Castagnaro, Campania – Da oltre cinquant’anni, la famiglia Valentino porta in tavola la passione per la cucina e l’amore per la tradizione. Un viaggio che parte nel 1972 e che oggi prende vita ogni giorno ne “Il Covo di Leo”, un ristorante a conduzione familiare che unisce esperienza, dedizione e sapori autentici.

LE ORIGINI – Tutto ha inizio con Leopoldo Valentino, che a soli 14 anni mette piede per la prima volta in un ristorante, ignaro che quello sarebbe stato l’inizio di un lungo cammino. Crescendo tra fornelli e sale da pranzo, Leopoldo si afferma come professionista nel settore, arrivando a ricoprire il ruolo di Direttore della storica “Ninfea” di Pozzuoli. Nel 1986 sposa Raffaela Troise, compagna di vita e poi anche di lavoro. Dalla loro unione nascono tre figli: Francesco, Salvatore e Christian. Proprio con Raffaela, Leopoldo affina la sua arte in cucina, sperimentando ricette e trasmettendo ai figli il valore della ristorazione come atto d’amore.

IL LEGAME – Il primo a dimostrare un legame profondo con questo mondo è Francesco, che già a 9 anni aiuta il padre in sala. La svolta arriva nel 1997, quando Leopoldo apre il suo primo ristorante insieme al fratello. Ma è nel 2010 che nasce la vera avventura di famiglia: “Il Covo di Leo”, situato inizialmente nei pressi dell’antico Arco Romano di Cuma, diventa subito un punto di riferimento per chi cerca cucina genuina e accoglienza sincera. Nel locale oggi lavorano fianco a fianco i membri della famiglia: Raffaela è il cuore dell’accoglienza, Francesco è il maître, mentre Salvatore, dopo un iniziale percorso diverso, si appassiona sempre più alla cucina, diventando il braccio destro del padre tra i fornelli. Anche il più giovane, Christian, dà il suo contributo come cameriere quando può.

ESPERIENZA UNICA – Dopo nove anni nella prima sede, il ristorante si sposta a Castagnaro, dove continua a crescere mantenendo intatta l’anima familiare che lo contraddistingue. “Il Covo di Leo” non è solo un luogo dove si mangia bene: è un’esperienza di calore umano, un racconto di generazioni che hanno fatto della ristorazione una vocazione. Chi varca la soglia del Covo non trova semplici clienti, ma ospiti accolti con il sorriso, circondati da piatti che parlano di territorio, dedizione e amore per la buona cucina. Una famiglia, un sogno, un ristorante: Il Covo di Leo. Il 6° anniversario del Covo di Leo è molto più di una ricorrenza: è il simbolo di un percorso fatto di sacrifici, sorrisi, piatti condivisi e sogni realizzati giorno dopo giorno. Per questo, lunedì 23 giugno, la famiglia Valentino vi aspetta con un menù speciale creato per l’occasione, dove tradizione e creatività si incontrano in ogni portata.Sarà una serata di festa, ma anche un momento per dire grazie a chi ha creduto in questa realtà sin dal primo giorno, e a chi continua a sceglierla oggi.