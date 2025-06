Ferrante (Mit) “Protocollo su Tangenziale Napoli a Pozzuoli frutto impegno costante”

POZZUOLI – “Lo svincolo di via Campana e l’ingresso controllato in Tangenziale nel comune di Pozzuoli rappresentano interventi fondamentali nella prospettiva di assicurare un’adeguata via di fuga in caso di emergenza legata al bradisismo nell’area flegrea, oltre che per incrementare l’efficienza della mobilità urbana. La firma del Protocollo di intesa tra il Mit, il Commissario Straordinario Fulvio Maria Soccodato, il Comune di Pozzuoli e la società Tangenziale di Napoli è il frutto di un impegno costante verso il territorio, che consentirà di realizzare opere strategiche per garantire la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha partecipato alla firma del protocollo di intesa per la realizzazione di interventi afferenti alla Tangenziale di Napoli presso il Comune di Pozzuoli che si è tenuta al Ministero.

LE MISURE – “Gli interventi sono inseriti – aggiunge Ferrante – nel Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche nell’area dei Campi Flegrei approvato dal Governo, che dispone misure urgenti per fronteggiare gli effetti del bradisismo e del fenomeno sismico. Il protocollo, nell’ambito del rapporto convenzionale già in atto tra il Mit e la società concessionaria Tangenziale di Napoli, prevede quindi la celere realizzazione dei suddetti interventi strategici, che consentiranno di migliorare significativamente la viabilità nell’area di Pozzuoli oltre a garantire maggiore efficienza per l’attuazione delle misure di protezione civile a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, dimostrando – conclude Ferrante – l’attenzione concreta e continua del Governo verso l’area dei Campi Flegrei e della città di Napoli”.