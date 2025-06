Rissa e denunce: i carabinieri chiudono attività per 7 giorni

ISCHIA – I Carabinieri di Barano di Ischia hanno dato esecuzione al decreto di sospensione ai sensi dell’articolo 100 del Tulps emesso dall’Autorità di pubblica sicurezza nei confronti del legale rappresentante dell’attività commerciale in via Spiaggia dei Maronti 95. La sospensione – della durata di 7 giorni – nasce a seguito della richiesta dei carabinieri del posto dopo la rissa avvenuta lo scorso maggio e che per la quale i militari hanno già denunciato per rissa e lesioni personali 6 persone tra i 22 e i 35 anni di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli