POZZUOLI/ Scontro auto-moto a via Napoli: due feriti – LE FOTO

POZZUOLI – Violento incidente stradale questo pomeriggio a via Napoli, lungo la strada parallela al lungomare Sandro Pertini. Nello scontro tra un’auto e uno scooter due persone sono rimaste ferite presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Tra i due feriti a riportare conseguenze peggiori,è stata la passeggera dello scooter, condotta in ospedale in “codice rosso”.