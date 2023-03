Bradisismo, a Pozzuoli richiesto consiglio comunale urgente «Dal sindaco nessuna informazione»

POZZUOLI – Alla luce dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, i consiglieri comunali Del Vaglio Marzia, Figliolia Vincenzo, Iasiello Guido, Ismeno Paolo, Maione Salvatore, Sebastiano Gianluca e Villani Antonio hanno ritenuto necessario formulare una richiesta di convocazione di Consiglio comunale monotematico urgente con il seguente ordine del giorno: “Discussione sulla questione bradisismo e sulla relativa evoluzione nella città di Pozzuoli”.

LA RICHIESTA E L’ACCUSA – «Riteniamo che la situazione odierna richieda una discussione seria e approfondita nell’interesse della comunità di Pozzuoli. -fanno sapere i sette consiglieri di opposizione- È da mesi, ormai, che i dati dell’Osservatorio Vesuviano riportano un innalzamento del suolo di Pozzuoli. Da altrettanto tempo in città si registra un aumento degli eventi sismici anche di magnitudo elevate. Inoltre, i cittadini hanno più volte espresso la propria preoccupazione in merito al fenomeno bradisismico, ponendoci domande sullo stato dell’arte e chiedendoci di essere informati sull’evoluzione attuale. Per i motivi sopra elencati, abbiamo chiesto di convocare l’assise nel più breve tempo possibile, tenuto conto dell’urgenza di tale questione e della totale assenza informativa da parte dell’amministrazione e dello stesso Sindaco, in qualità di capo della Protezione Civile.»