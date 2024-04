POZZUOLI/ Sciame sismico ancora in corso, nuova scossa di terremoto in mattinata

POZZUOLI – Non presenta ancora battute d’arresto lo sciame sismico iniziato ieri sera alle 22:27 nell’area dei Campi Flegrei. La sequenza di eventi è ancora in corso. E alle 08:29 di questa mattina una scossa di magnitudo 2.0, con epicentro in zona Cigliano, ha dato il buongiorno alla città di Pozzuoli. Al momento, a partire da ieri sera, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato in via preliminare 16 terremoti con magnitudo massima 2.1. L’evento più significativo, localizzato nei pressi di via Pisciarelli, si è prodotto alle 22:32, alla profondità di 2.67 km.