POZZUOLI/ Trema la terra: scossa di magnitudo 2.1 avvertita anche nei comuni dell’area flegrea

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo pari a 2.1 ± 0.3. è stata rilevata alle 22:32 dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano a Pozzuoli. L’epicentro del sisma è stata via Pisciarelli, alla profondità di 2.67 km. Inoltre, in via preliminare, sono stati rilevati 5 terremoti con magnitudo compresa tra Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3 a partire dalle 22:37. Il sisma è stato avvertito nei comuni dei Campi Flegrei e nelle zone di Agnano, Soccavo, Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura.