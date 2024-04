POZZUOLI/ Figliolia assente in Tribunale, udienza rinviata per un “difetto” nel collegio giudicante

POZZUOLI – È stata rinviata a giovedì 9 maggio, alle ore 11, la prima udienza del processo che vede imputati l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l’imprenditore Salvatore Musella (entrambi sottoposti ai domiciliari) e l’ex dirigente del PD Nicola Oddati. I tre in quella data dovranno comparire davanti ai giudici della VII sezione collegio C del Tribunale di Napoli per l’udienza introduttiva che prevede anche la richieste delle prove.

IL RINVIO – L’udienza in programma per questa mattina è stata rinviata per un problema legato alla composizione del collegio giudicante che era composto da un giudice onorario e due togati anziché da tre togati. “Difetto” che ha fatto slittare il processo al prossimo mese. Assente Figliolia a causa di un problema dovuto all’assenza di una scorta che avrebbe dovuto accompagnare l’imputato in quanto sottoposto a misura cautelare.

IL PROCESSO – I tre imputati sono accusati di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito della gara d’appalto per la gestione immobiliare dei primi lotti del Rione Terra, inchiesta condotta dai pm Immacolata Sica e Stefano Capuano.