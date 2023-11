POZZUOLI/ Schianto frontale tra furgone e scooter: uomo finisce in un canale pieno d’acqua – LE FOTO

POZZUOLI – Violento incidente nella tarda mattinata di oggi in via Delle Colmate, a Licola: coinvolti un furgone e uno scooter. Nel violento impatto, il mezzo a due ruote e il conducente sono finiti in un canale di scolo che sorge ai lati della carreggiata che in quel momento era pieno d’acqua. L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto insieme ai sanitari sono giunti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione in seguito all’impatto lo scooter avrebbe effettuato un volo di oltre dieci metri finendo ai lati della strada, in uno dei canali che costeggiano via Delle Colmate.

LA PROTESTA – Rabbia da parte dei residenti che hanno inveito contro la Polizia Municipale chiedendo maggiore sicurezza lungo la strada da sempre teatro di incidente. Da tempo, infatti, nella frazione di Licola si invoca l’installazione di barriere protettive lungo i canali.