Mazzarri cerca casa a Pozzuoli: «sondaggi» a via Trepiccioni, La Schiana e San Martino

POZZUOLI – Anche Pozzuoli si appresta a vivere un Mazzarri-bis. O almeno così sembra essere. Il nuovo tecnico azzurro, famoso in città per le sue “ospitate” a pranzo sul porto presso il ristorante Europa, cerca casa nell’area flegrea. Tre sono al momento le zone che il tecnico di San Vincenzo avrebbe messo nel mirino: la collina di via Trepiccioni, dove agenti immobiliari hanno sottoposto una serie di offerte che riguardano villette in un luogo esclusivo e riservato, lontano dal caos della città e soprattutto vicino al campo di allenamento di Castel Volturno; la zona e “La Schiana”, dove ci sarebbero una serie di contesti residenziali esclusivi; infine la terza ipotesi, suggestiva, che porterebbe Mazzarri a fare un viaggio al passato tornando in località San Martino, dove ha vissuto negli anni della prima esperienza napoletana.