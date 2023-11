Lavori in via Campana: si va verso lo slittamento. Il sindaco di Quarto «Accolte le nostre richieste»

QUARTO – Stamattina si è tenuta una riunione operativa su richiesta del Sindaco di Quarto, alla quale hanno preso parte anche i capigruppo consiliare del Pd di Quarto, Antonio Esposito e della lista civica Insieme, Vincenzo Biondi, per discutere con i rappresentanti della Marina Militare del cronoprogramma dei lavori di consolidamento del costone della Montagna Spaccata con ripercussioni sulla viabilità della trafficatissima via Campana.

LO SLITTAMENTO – «Ringraziamo i rappresentanti del Comando Marina Militare, a cominciare dal Comandante della Caserma Montagna Spaccata, dottor Pio Trinca, oltre al capitano di corvetta architetto Felice Ciaramella del Genio militare Marina di Napoli e al tenente di Vascello Ingegnere Andrea Valente del Genio militare Marina di Napoli per aver mostrato la loro piena disponibilità istituzionale ad accogliere le richieste avanzate dal Comune di Quarto – commenta il sindaco Antonio Sabino – A cominciare dalla necessità di rivedere le modalità operative dell’intervento per ridurre al minimo l’impatto sul traffico autoveicolare, evitando disagi. Fino a lunedì di sicuro il cantiere non aprirà. Poi ci sarà una verifica tecnica con i rocciatori e solo dopo sarà valutata dalla Marina Militare la possibilità di procedere con gli interventi di messa in sicurezza del costone della Montagna Spaccata, con diverse modalità e soprattutto spostando gli interventi al periodo successivo alle festività natalizie, come chiesto da noi. Ora attendiamo la prossima riunione del tavolo tecnico Interistituzionale».