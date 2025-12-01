POZZUOLI/ Salta condotta idrica: chiuso il tratto di strada tra via Fasano e via Annecchino

POZZUOLI – Chiuso al traffico il tratto di strada tra via Fasano e via Miliscola. La decisione è arrivata in seguito alla rottura di una condotta idrica, che ha provocato anche l’interruzione della fornitura di acqua potabile per le utenze ubicate in Via Nicola Fasano dal civico 50, in I Traversa Miliscola ed in Via Raimondo Annecchino fino alla stazione della cumana di Arco Felice e vie limitrofe. Per consentire l’intervento, è stato necessario interdire la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia dal civico 50 di Via Fasano fino alla stazione della Cumana di Via Annecchino. L’intervento e la sospensione idrica dovrebbero terminare alle ore 21 secondo quanto ha fatto sapere il comune di Pozzuoli.