POZZUOLI/ Scontro tra due auto in via Montenuovo Licola Patria: traffico bloccato

POZZUOLI – Un incidente stradale è avvenuto poco fa in via Montenuovo Licola Patria. Due le autovetture coinvolte. Lo scontro è avvenuto nel tratto di strada tra il il “Parco Enea” e i depuratori di Cuma-Licola. Per motivi ancora in fase di accertamento i due veicoli si sono scontrati al centro della carreggiata. Uno è finito in testa-coda, mentre l’altro dopo lo scontro è andato a finire contro il guardrail laterale. Secondo quanto si apprende sul posto gli occupanti delle due auto sarebbero usciti illesi. Sul posto stanno accorrendo i primi mezzi di soccorso. Nel frattempo il traffico lungo l’importante asse viario che collega Licola con Monterusciello e Pozzuoli è completamente bloccato.