«Al comune di Pozzuoli il servizio per i pazienti Adi si paga ancora con i bollettini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «È uno sfogo da cittadina che pretende una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, ahimè. Nella difficile gestione di un paziente Adi, non è possibile che il Comune preveda quale unico metodo di pagamento per i servizi erogati il bollettino postale. Dovendo procedere periodicamente per fare il versamento in favore del Comune di Pozzoli-Servizio Tesoreria, trovo assurdo, impensabile e anacronistico che sia costretta a procedere solo mediante bollettino postale. Con l’avvento dell’era digitale il bollettino postale è un metodo di pagamento arcaico e superato. Chiedo pertanto che mi venga fornito il codice Iban del conto sul quale fare il pagamento o i codici per procedere con pago-pa.» (Melania Sdc)