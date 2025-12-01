CALCIO/ Rocambolesco pari nel scontro al vertice tra Rione Terra e Procida

POZZUOLI – Termina 2-2 il match della 12ª giornata che vedeva di fronte Rione Terra e il Procida allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli.

Una partita tra due squadre che giocano un calcio brillante ed offensivo. Le emozioni della gara cominciano sin dai primi minuti: il Procida infatti al terzo minuto di gioco si porta in vantaggio con Atale, le sto a sfruttare una corta respinta del portiere del Rione Terra. Trascorrono due minuti ed il Rione Terra pareggia subito i conti, grazie ad una splendida rete di capitan Granata che si inventa un goal “alla McTominay” partendo in mezza girata volante il portiere Capece. Il Rione Terra, trovato il pareggio prova a imporre il proprio gioco tuttavia il campo oggi in pessime condizioni a causa delle piogge cadute negli ultimi 10 giorni Non aiutano la costruzione delle solite trame di gioco che offre la squadra di Mister Monaco. Ne approfitta invece il Procida che trova il nuovo vantaggio, grazie ad un’azione di rimessa: da Calcio d’angolo per il Rione Terra, il Portiere Capece è veloce a lanciare in avanti per Castaldi che sfrutta la propria accelerazione per arrivare in area di rigore e battere così il portiere Borrino.

IL PARI – Il Rione Terra dimostra ancora una volta il lato migliore del proprio carattere quando va di svantaggio, buttandosi subito in avanti e trovando dopo circa 10 minuti il nuovo pareggio, ancora su azione d’angolo, grazie a Pinto, che svetta in aria e di testa incorna perfettamente il pallone nell’angolino alla sinistra di Capece. La partita vive di fiammate dall’una e dall’altra parte, tuttavia le azioni prodotte da entrambe le squadre non impensieriscono più di tanto i due portieri. Nella ripresa il Rione Terra risulta certamente più volitivo e costruisce un maggior numero di azioni pericolose, prima con Zito da fuori area, il cui tiro esce al lato e e poi con Infimo che di testa manda fuori. L’arbitraggio non aiuta infatti per ben due volte il Rione Terra viene fermato dall’arbitro che non concede il vantaggio in due situazioni di potenziale due contro due. Il Procida si riaffaccia dalle parti di Borrino verso fine gara, non sfruttando tuttavia il contropiede e in una successiva azione, Costagliola non sfrutta la ripartenza calciando di molto al lato. Il Rione Terra concede per la prima volta punti alla squadra ospite avendo vinto tutte le partite casalinghe, Procida dal canto suo ha inizialmente provato a vincerla per poi accontentarsi di non perderla. Resta certamente la bella partita cui hanno assistito gli spettatori giunti allo stadio Conte il grande far play tra le due società e i propri calciatori.