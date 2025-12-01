POZZUOLI/ In arrivo diciannove nuovi passaggi pedonali: ecco i punti dove saranno installati

POZZUOLI – L’amministrazione comunale ha messo in atto una serie di interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Tra questi c’è l’installazione di diciannove nuovi passaggi pedonali rialzati. L’intervento è diretto dall’assessorato ai lavori pubblici che fa capo all’assessore Paolo Ismeno. I diciannove passaggi saranno realizzati in via Miliscola (altezza Poste), Via Fasano (altezza Istituto Tassinari), via Severini (altezza istituto “Diaz”), via Monterusciello (altezza Farmacia), via Campana civico 250/ e via Campana civico 243, Via Serao (altezza Istituto “Petronio”), via Levi (altezza uffici acquedotto e anagrafe), via Olivetti, via Capuana (altezza Ufficio Postale), via Montenuovo Licola Patria (altezza Parco Azzurro), via Montenuovo Licola Patria (altezza Parco Enea), via Solfatara (civico 70 altezza autolavaggio), Via del Mare civico 58 e Via del Mare civico 61, via Pisciarelli civico 243, via Miliscola civico 322, via Agrippa civico 243 e Corso Umberto civico 17.