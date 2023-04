POZZUOLI/ «+Sai-Rischi» Asl e Polizia per sensibilizzare i giovani a non guidare sotto l’effetto di alcol

POZZUOLI – «+ Sai – Rischi» è lo slogan dell’iniziativa in corso dalle 19 di oggi a “Piazza a Mare” a Pozzuoli per sensibilizzare i giovani a non guidare sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. La manifestazione rientra nel mese della prevenzione alcologica ed è stata promossa dall’Asl Napoli 2 Nord – dipartimento dipendenze patologiche UOSD Alcologia- con il Patrocinio morale del comune di Pozzuoli, attraverso l’assessore alle politiche sociali Lucia Coppola, e in collaborazione con ACLI e con la Polizia Stradale, presente in piazza per dimostrazioni con i dispositivi per alcol test.