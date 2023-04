QUARTO/ Umberto Mercurio si candida con “Europa Verde”: sosterrà il sindaco uscente Sabino

QUARTO – L’attivista flegreo Umberto Mercurio scende in campo alle prossime elezioni amministrative di Quarto al fianco del sindaco uscente, Antonio Sabino. «Ho accettato con piacere la proposta fattami dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli di scendere in campo alle amministrative di Quarto nella lista elettorale di “Europa Verde”. Non ho potuto dire di no alla proposta fattami dall’ex consigliere regionale, ora parlamentare, che ha sempre sostenuto le mie battaglie ambientaliste. Battaglie che, con impegno e dedizione, hanno portato a grandi risultati a favore del mare e dell’ambiente, a beneficio di tutti i cittadini – dichiara Mercurio – La mia presenza nella lista di Europa Verde, a Quarto, è finalizzata alla crescita del partito e dell’intero gruppo candidato. Ringrazio Francesco per la fiducia accordatami, garantendogli il mio contributo ed il mio continuo impegno nel sostenere la candidatura a Sindaco di Antonio Sabino».