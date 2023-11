POZZUOLI/ Ruba un bidone della spazzatura e lo porta via in auto – LA FOTO

POZZUOLI – In gergo vengono definiti “ladri di galline”. Categoria in cui rientra l’autore del furto consumato a Monterusciello, in via Parini, dove un uomo ha rubato un bidone della raccolta differenziata, di quelli installati dal comune di Pozzuoli nei pressi di negozi e abitazioni. Il “colpo” è stato realizzato poco dopo le 16 di martedì (21 novembre) ed è stato ripreso dalle telecamere di una pizzeria che hanno immortalato le fasi del furto, dall’arrivo dell’uomo fino alla fuga. Il video è stato postato su Tik Tok accompagnato dalla sigla del celebre cartone animato Lupin. “Questa sta diventando Monteruscello, ecco un furto di bidone” è la didascalia che appare sotto alle immagini in cui si vedono il ladro, vestito interamente di bianco, caricare nel bagagliaio della propria auto (una Lancia Y) un bidone di colore blu per poi scappare lungo via Parini.