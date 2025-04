POZZUOLI/ Rogo distrugge 50 barche e gommoni in un rimessaggio già incendiato nel 2018

POZZUOLI – Dopo sette anni la storia si ripete. Le fiamme hanno nuovamente distrutto il rimessaggio di barche e gommoni “New Star Mar” in via delle Colmate a Pozzuoli. Il rogo è divampato intorno alle 5 di domenica, quando a chilometri di distanza si sono sentite ripetute esplosioni. Sul posto dalle prime ore del mattino ci sono i carabinieri del NORM della Compagnia di Pozzuoli e i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’attività nautica. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal racket all’autocombustione. Circa 50 natanti sono andati distrutti. Il titolare – 50enne di Pozzuoli – non avrebbe denunciato fatti o episodi che potrebbero ricondurre l’incendio a un’azione messa in atto dalla criminalità organizzata. Giù nel 2018 il rimessaggio – che all’epoca aveva un altro nome commerciale – fu colpito da un grosso incendio che provocò centinaia di migliaia di euro di danni. *seguiranno aggiornamenti