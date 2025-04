POZZUOLI/ Massacra di botte la ex e tenta di gettarla dal belvedere di San Gennaro: arrestato 36enne

POZZUOLI – Massacrata di botte dall’ex compagno che non accettava la fine della relazione e salvata da alcune ragazze che hanno evitato che quell’uomo la scaraventasse giù dal belvedere. Storia di inaudita violenza andata in scena in via San Gennaro, in uno dei punti più belli della città: in manette è finito un 36enne di Giugliano, arrestato dai carabinieri del NORM della Compagnia di Pozzuoli. La vittima, 25enne di Bacoli, è finita in ospedale a causa di lesioni ritenute guaribili in 30 giorni.

LA FOLLIA – I fatti sono avvenuti nella notte di ieri, intorno alle 02:00, quando i due ex si sono ritrovati uno davanti all’altro sul belvedere accanto alla chiesa di San Gennaro. Tra i due la storia era finita a gennaio, ma lui non accettava l’inizio della nuova relazione della donna, con la quale ha un figlio di pochi mesi. Dopo le prime minacce il 36enne la colpisce con diversi pugni al volto, calci, le spacca le ossa del naso e poi la afferra cercando di scaraventarla dall’altra parte della balaustra, dove c’è un profondo precipizio. Solo la resistenza della donna e l’intervento di alcune giovani dirette in una discoteca evitano il peggio. La vittima viene portata in ospedale, mentre i carabinieri allertati dal 112 individuano l’aggressore e lo arrestato in flagranza differita. Ora è rinchiuso nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.