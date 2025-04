Mamma e figlia 17enne spacciavano droga: fermate dalla Polizia

AFRAGOLA – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, una 46enne afragolese con precedenti di polizia, e denunciata una 17enne afragolese per gli stessi reati. In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Pablo Neruda, hanno notato una ragazza all’ingresso di uno stabile che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato la 17enne e, dopo aver rintracciato la mamma della minore, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione delle indagate dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadio, 2 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e 270 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Ancora, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno di un sottotetto, altri 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di 94 grammi circa, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 338 grammi circa, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga.