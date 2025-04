CALCIO/ Sardo gol: il Rione Terra espugna Pompei

POMPEI – Il Rione Terra vince lo scontro diretto tra settima e ottava in graduatoria al “Bellucci” di Pompei, allungando a più quattro sui padroni di casa del Pompei Soccer in virtù dell’1-3 finale. I flegrei stanno chiudendo in crescendo il girone B di Promozione, con 5 risultati utili consecutivi e 11 punti conquistati nell’ultimo mese, nonostante il non poter più ambire ad un piazzamento playoff. La stagione verrà chiusa in casa al “Domenico Conte” di Pozzuoli tra una settimana contro Il Punto di Svolta.

CRONACA – Un primo tempo con un buon approccio alla gara da parte del Rione Terra, che non rischia quasi nulla e passa poco prima della mezz’ora con una bella combinazione tra Vicario e Infimo, che da posizione decentrata appoggia per l’inserimento vincente di Sardo, freddo con l’interno a piazzare il tiro nell’angolino. Si tratta del secondo gol consecutivo per l’esperto jolly dei flegrei. La musica non cambia nella ripresa e al 60′ arriva il raddoppio degli ospiti: Menna fa 50 metri palla al piede in ripartenza e mette un cross velenoso che trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Agnello. Con il ricordo ancora presente della rimonta subita nel precedente turno dal Sant’Agnello, il Rione Terra non si ferma e cala anche il tris al 72′: una buona transizione porta al capovolgimento di fronte con Vicario che serve Migliaccio e l’esterno fulmina Matrone in girata. Il sussulto del Pompei Soccer arriva quando ormai è troppo tardi. Al 92′ il giovane Noto sigla la rete della bandiera che fissa il punteggio finale sul 3-1 per gli ospiti.

POMPEI SOCCER – RIONE TERRA CALCIO 1-3

POMPEI SOCCER: Matrone, Pierlingieri (76′ Zurolo), Nina, Gallo (46′ Noto), Parlato (69′ Somma), Zaccaria, D’Apice (91′ Ruggiero), Agnello (69′ Salvatore), Evacuo, Ascione, Di Salvatore. All. Longobardi.

RIONE TERRA CALCIO: Navarra, Penna (79′ D’Angelo), Menna, Vicario, Rossi, Pollice, Illiano (57′ Migliaccio), Scherillo (46′ Lanuto), Infimo, Sardo (64′ Gritti) , Barretta (79′ Esposito). All. Stellato.

MARCATORI: 29′ Sardo, 60′ aut. Agnello, 72′ Migliaccio (R); 92′ Noto (P).