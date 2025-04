POZZUOLI/ Giovane picchiata dal suo ex, la condanna di Europa Verde: “Violenza brutale che va punita con il massimo della pena consentita. Femminicidi piaga del Paese, serve controffensiva culturale”

POZZUOLI – “Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di una violenza brutale perpetrata ai danni di una giovane donna da parte dell’ex compagno che va punita con il massimo della pena consentita. Solo la forza della disperazione e il coraggio di denunciare subito hanno salvato la vita della ragazza alla quale adesso va garantita la possibilità di vivere pienamente la sua vita con il figlio neonato. La violenza di genere e i femminicidi sono una piaga del nostro paese che deve essere arginata con ogni mezzo. A partire dalla prevenzione, offrendo alle donne un posto sicuro dopo aver denunciato e sistemi efficaci di distanziamento dai loro aguzzini. Occorre poi una controffensiva culturale che punti a favorire l’autonomia economica delle donne e insegni fin dalle scuole il rispetto per il prossimo e il rifiuto della violenza come elemento di soluzione dei conflitti. Contiamo 17 donne uccise nei primi mesi del 2025, una mattanza intollerabile”. Lo hanno dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli e Titti Zazzaro consigliere nazionale di Europa Verde e assessore al Comune di Pozzuoli, in merito alla brutale aggressione subita da una 25enne sul belvedere di San Gennaro ad opera del suo ex compagno.