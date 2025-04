Colpisce l’arbitro con un pugno al volto: follia allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli

POZZUOLI – Follia al “Domenico Conte” di Pozzuoli dove ieri si è giocata la partita valevole per il campionato di Promozione tra Puteolana 1909 e Pianura. Al minuto 96 con i padroni di casa avanti 2 – 0, il numero nove del Pianura dopo essere stato espulso dal direttore di gara per proteste invece di dirigersi verso gli spogliatoi ha colpito con un pugno in pieno volto il direttore di gara. Tramortito dal colpo ques’ultimo è caduto a terra ed è stato soccorso dai componenti delle due panchine. Un’azione scellerata, quella del giocatore pianurese, che lascia tutti di basiti, soprattutto sugli spalti. La gara era iniziata nel migliore dei modi con i piccoli calciatori della scuola calcio della Puteolana 1909 che avevano accompagnato l’ingresso delle squadre in campo.