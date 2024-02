POZZUOLI/ Ristrutturazione in corso al “Domenico Conte”. Stadio a Monterusciello pronto nel 2026

POZZUOLI – Lavori in corso per il nuovo stadio comunale che sorgerà a Monterusciello e per l’impianto storico di Arco Felice. Per il primo è iniziata la scorsa estate la prima fase delle opere, che porteranno alla realizzazione, in via De Curtis, di un campo da gioco multidisciplinare per calcio, rugby e hockey su prato con una gradinata da 480 posti a sedere. Impegnati circa 2 milioni di euro di finanziamenti, con fondi del con fondi del PNRR, il comune di Pozzuoli attende ora un ulteriore finanziamento. L’obiettivo è quello di terminare i lavori nel 2026.

IL DOMENICO CONTE – Oltre al nuovo impianto di Monterusciello interventi di ristrutturazione stanno interessando in questi giorni anche lo stadio “Domenico Conte”, che al momento ospita le partite interne della Puteolana 1902. Nella fattispecie sono in corso lavori per l’efficientamento degli spogliatoi con pannelli fotovoltaici, interventi sugli impianti di illuminazione, la sistemazione delle uscite e dei muri di recinzione. Questa mattina operai erano al lavoro anche per tinteggiare la tribuna ospiti, interessata in particolare da un intervento di verifica sulla sicurezza della gradinata: l’amministrazione comunale di Pozzuoli, attraverso l’assessore Sabrina Sifo e il sindaco Gigi Manzoni, dopo anni di proroghe punta alla definitiva riapertura.