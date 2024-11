Pozzuoli rischia di perdere l’Accademia Aeronautica: ipotesi trasferimento tra Bergamo e Brescia

POZZUOLI – C’è il rischio che l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli venga trasferita in Lombardia. E’ quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, che fa riferimento a uno studio al vaglio del Ministero della Difesa che starebbe cercando aree a Bergamo e Brescia, in particolare a Ghedi e a Montichiari, dove ci sono aeroporti militari e civili. Secondo quanto scrive il giornalista Vincenzo Esposito l’ipotesi sarebbe al vaglio dei vertici della Difesa. “Dopo sessantadue anni Pozzuoli – si legge – potrebbe perdere l’Accademia aeronautica, uno dei poli più avanzati e famosi della Difesa per la formazione di ufficiali. L’ipotesi che possa esserci un trasferimento sarebbe già sulle scrivanie del ministero che starebbe studiando la situazione, compresa la possibile destinazione futura dell’Accademia, magari in un’area adatta nella zona tra Bergamo e Brescia.”

I MOTIVI – Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, alla base del trasferimento dell’Accademia ci sarebbe l’instabilità del territorio dovuta al fenomeno bradisismico. “Nulla di allarmante, – si legge nel pezzo a a firma di Vincenzo Esposito – secondo voci giunte dallo stesso ministero, ma soltanto una riorganizzazione per dare serenità agli allievi dei corsi che spesso arrivano da fuori regione e che nell’area flegrea cercano e trovano casa. Le continue scosse sismiche, che negli ultimi tempi si sono molto affievolite, hanno messo alla prova la tenuta di più di un allievo. A influire sull’ipotesi trasferimento anche i rapporti scientifici che riguardano il bradisismo”.