Eventi per le festività a Pozzuoli: alla Darsena arriva il DJ americano Louie Vega

POZZUOLI – Sarà Little Louie Vega il nome forte delle festività natalizie a Pozzuoli. Il DJ americano si esibirà il 5 gennaio alla Darsena nella consueta festa della vigilia dell’Epifania che insieme all’Immacolata e all vigilie di Natale e Capodanno rappresentano i quattro eventi musicali organizzati dal “Pozzuoli S’Move Festival”. Quest’anno il comune di Pozzuoli contribuirà alle spese per gli eventi con una quota di 50mila euro.

L’EVENTO – La tappa puteolana rientra nel tour mondiale che il disc jockey statunitense di musica house inizierà sabato 23 novembre a Caserta. Le altre sono: Miami, New York, Tokyo, Manchester e Glasgow. Proprio nella città scozzese di esibirà il 1 gennaio prima di venire a Pozzuoli, dove darà vita al “The Ritual” con la moglie Anané.

CAPODANNO – Per il concerto che saluterà l’arrivo del 2025, invece, salgono le quotazioni di Sal da Vinci. Il cantante napoletano sarà uno degli artisti che si esibiranno sul palco che per la prima volta sarà montato sul lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli.