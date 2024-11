Obesità infantile: evento a Quarto

QUARTO – Sabato 23 novembre 2024, presso AmorNatura in via Masullo 53/E di Quarto, all’interno del complesso Gioder, si svolgerà l’incontro gratuito con il biologo nutrizionista, Emanuele Puccinelli. Sarà l’occasione per i genitori, di approfondire tematiche legate all’obesità infantile, allattamento e svezzamento e come guidare i propri figli attraverso un percorso di crescita sana. Emanuele Puccinelli presenterà anche il suo libro “Nutri un Futuro Sano: Educazione alimentare per età scolare”, per chiunque acquisterà una copia, avrà in regalo una consulenza. L’incontro è gratuito.