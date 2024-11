POZZUOLI/ A Monterusciello c’è futuro: centinaia di bambini per la Festa dell’Albero – LE FOTO

POZZUOLI – I bambini di oggi possono finalmente guardare il quartiere da un’altra angolazione. Una prospettiva diversa, che prescinde dalla retorica del ghetto, del Bronx, del feudo dei clan. Oggi Monterusciello è anche altro e da qui questa mattina è partito il messaggio di centinaia di piccoli studenti che hanno piantato alberi in quella che sarà la nuova foresta urbana di Pozzuoli.

LA MANIFESTAZIONE – “Oi vita oi vita mia l’ossigeno mio sta in fronte a te” recitava uno dei tanti striscioni esposti questa mattina durante la Festa dell’Albero andata in scena a Monterusciello. “Semina oggi per un futuro più verde” lo slogan che accompagnato la manifestazione a cui hanno partecipato tutte le scuole del quartiere.

IL PROGETTO – Il progetto Foresta Urbana di Monterusciello, promosso dal Comune di Pozzuoli con la precedente amministrazione Figliolia, è stato finanziato con fondi PNRR per la transizione ecologica. Dopo il periodo estivo, gli interventi sono proseguiti su ulteriori 20 ettari di terreni lasciati per decenni all’incuria, all’abbandono e ad usi impropri. A fine novembre, le piantumazioni di giovani alberi come querce e lecci e di specie di macchia mediterranea, raggiungeranno quota 35 mila dall’inizio del progetto. I lavori hanno interessato circa l’80% delle aree. In alcune, come l’area 3 adiacenti le strade del mercatino rionale, e le aree B1, B2, B3 e B4 che collegano idealmente lo svincolo di Torre Santa Chiara con il rione “600 alloggi”, sono stati recuperati e risanati boschi già esistenti di castagno e di nocciola. Un polmone di verde che sta cambiando il volto di Monterusciello.

