POZZUOLI/ Ordine di sgombero per il parcheggio Multipiano: naufragato il “grande progetto”

POZZUOLI – Sgombero ad horas del parcheggio “Multipiano” di via Napoli ad oggi ancora occupato senza titolo. E’ quanto ha ordinato il comune di Pozzuoli, mediante apposita ordinanza dirigenziale, alla ditta “Iblis Service srl”. L’ordine di sgombero è arrivato in seguito a una lunga diatriba tra le parti, con l’Ente che aveva già contestato inadempienze tra cui il mancato pagamento del canone per l’anno 2023 e la non realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’area ex “Cava Regia”, interventi previsti nel contratto e tra i motivi della revoca dell’affidamento.

PROGETTO MAI REALIZZATO – Secondo il progetto presentato nel 2021 dalla Iblis, il Multipiano di via Gerolomini sarebbe dovuto diventare un parcheggio hi-tech con app per prenotare il posto auto ed effettuare pagamenti con carte di credito. I fautori avevano anche annunciato la messa a disposizione di un trenino che avrebbe dovuto accompagnate i clienti in giro per la città, da via Napoli al centro storico di Pozzuoli. La struttura era stata data dall’allora amministrazione Figliolia in concessione per 21 anni alla Iblis service Srl, società di progetto/scopo nata il 25 maggio scorso dalla Sitec Srl, che aveva partecipato al bando indetto dal comune di Pozzuoli. Insieme al Multipiano la Iblis avrebbe dovuto gestire anche l’ex Cava Regia da cui dovevano essere ricavati ulteriori 91 posti auto auto. Il tutto, poi, è naufragato dopo appena due anni.