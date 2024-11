POZZUOLI – Un rattoppo osceno è stato realizzato lungo via Carlo Rosini a Pozzuoli. Dalla foto che vi proponiamo è evidente lo scempio che un getto di asfalto ha creato lungo la strada caratterizzata da una particolare pavimentazione. Il rattoppo è arrivato dopo alcuni interventi nel sottosuolo. Un pugno nell’occhio per quanti passeggiano lungo la strada panoramica e un pessimo biglietto da visita per i turisti diretti al Rione Terra.