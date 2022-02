POZZUOLI – Riqualificato e restituito alla città il campetto presente nel Parco Bognar di Pozzuoli. I lavori hanno riguardato il rifacimento del campo di calcetto, trattato con un materiale idoneo a rivestirne la pavimentazione e la creazione di un campo da bocce e di una piccola area che sarà a breve attrezzata per il gioco dei bimbi. Il complesso è stato quindi dotato di nuovi corpi illuminanti e oltre al ripristino del campo centrale, sono stati ristrutturati e messi in sicurezza gli spalti, con il rifacimento dei gradoni e delle ringhiere. L’annesso fabbricato contiene due spogliatoi con servizi igienici maschili e femminili, accessibili anche ai disabili, due aree doccia ed una sala per le attività sociali e culturali. L’area sarà videosorvegliata.