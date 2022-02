BACOLI – Il rispetto dell’ambiente passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. A Bacoli sono stati installati numerosi contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste. «La crescita del nostro paese e la tutela dell’ambiente sono garantite solo se ogni bacolese si sente parte di una squadra. Ringrazio la Flegrea Lavoro e l’amministratore unico Valentina Sanfelice di Bagnoli per aver promosso questa campagna», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. I nuovi contenitori sono presenti nei supermercati, nelle tabaccherie e presso il Municipio di Bacoli. Con l’87% raggiunto a dicembre scorso, il Comune di Bacoli si attesta tra i più ricicloni d’Italia e tra i primi in Campania tra quelli con popolazione superiore ai 25mila abitanti. Il dato è in aumento di dieci punti percentuali, se paragonato allo stesso mese del 2020. Un risultato frutto dell’impegno dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e di una serie di azioni che stanno migliorando la qualità della differenziata effettuata dalla comunità bacolese.