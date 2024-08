POZZUOLI/ Riparata la panchina rossa al belvedere di via Rosini. Il sindaco Manzoni «Atto spregevole che condanno»

POZZUOLI – È stata riparata la panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne, che era stata donata nel 2021 dal Rotary Club al comune di Pozzuoli. L’installazione sorge lungo il belvedere di via Rosini e nei giorni scorsi aveva subito atti vandalici. Sul caso è intervenuto il sindaco Gigi Manzoni: «Le panchine rosse rappresentano il deciso rifiuto della nostra comunità alla violenza contro le donne. – ha detto Manzoni – Questa panchina era stata danneggiata volontariamente, in spregio a tutto quello che rappresenta. Un’offesa alle donne e agli uomini che ogni giorno si impegnano per una società più equa, libera dalla violenza e dalla sopraffazione. Un’offesa a tutti noi. Abbiamo riparato la panchina, come era nostro dovere fare, ma vogliamo esprimere una ferma condanna contro gli autori del danneggiamento, ricordando a tutti che la città è la nostra casa, che dobbiamo tutelare e difendere ogni giorno.»