Trema ancora la terra a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.0 alla Solfatara

POZZUOLI – Dopo lo sciame sismico da 109 scosse di ieri riprende a tremare la terra a Pozzuoli. Questa mattina un nuovo terremoto di magnitudo 2.0 ± 0,3 è stato localizzato nei pressi del vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle ore locali 11:30 (UTC 9:30), alla profondità di 2.17 km. L’evento – rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano – non ha provocato alcun tipo di danni.

LA SCOSSA – Come da prassi ormai consolidata, i residenti che hanno avvertito la scossa hanno poi raccontato quegli istanti attraverso i social media “Ma quale boato a me hanno ballato le pareti” ha scritto Partorina, mentre Rita ed Erika sulla pagina Facebook del comune di Pozzuoli hanno scritto “sentita forte e chiara”. Suggestioni e paura a cui, fortunatamente, non sono seguite criticità di nessun genere segnale che il fenomeno rientra in quella che ormai è divenuta una normale attività sismica.