POZZUOLI/ Ore di apprensione a Monterusciello: è sparito Salvatore, 16 anni. L’appello dei familiari: «Aiutateci!»

POZZUOLI – Sono ore di apprensione a Monterusciello per Salvatore Marchese, 16 anni, sparito domenica mattina. “Ha preso soldi e documenti, è uscito e da ieri non abbiamo più notizie” fanno sapere i genitori che hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri. Il giovane alle 11 di ieri ha lasciato la propria abitazione in via Monterusciello, nei pressi del locale Black&White. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini bianchi e una canotta anch’essa di colore bianco. Ha lasciato a casa, invece, lo smartphone. «Chiediamo a chiunque veda o abbia visto Salvatore di contattarci. Aiutateci per favore». Per informazioni: 3791999616 – 3347202887.