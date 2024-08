POZZUOLI/ Il comune scorre la graduatoria e fa 40 nuove assunzioni: tra i “ripescati” ci sono anche i “parenti di…” – I NOMI

POZZUOLI – Ricordate il famoso bando a cui, alla prima prova, partecipò una consigliera comunale? Bene, quel bando si è concluso con dieci nuove assunzioni. Ovviamente per una questione di opportunità l’autorevole candidata ammessa al “secondo turno”, nonostante la norma glielo consentisse, fece un passo indietro. Ora quel famoso concorso pubblico “per titoli e per esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile/amministrativo” si arricchisce di un nuovo colpo di scena, aprendo le porte a ben 40 nuove assunzioni attraverso un nuovo scorrimento della graduatoria finale. Nella lunga lista dei “ripescati” figurano, tra gli altri, anche parenti di politici e consiglieri comunali dei quali.

LA DETERMINA DI FERRAGOSTO – La lista dei nuovi assunti (che riportiamo sotto) è stata approvata mediante determina dirigenziale del 16 agosto a firma della dirigente Daniela Caianiello “Direzione 3 – Coordinamento Ragioneria Bilancio e Contabilità – Gestone Risorse Umane” che, il 16 agosto, durante una infuocata giornata post ferragostiana, ha dato il via allo scorrimento dalla 11esima alla 50esima posizione e all’assunzione, a partire dal 1 ottobre, dei quaranta.

I NOMI E I PUNTEGGI

11 – Cirillo Luisa – 54,46

12 – Simeone Martina – 53,81

13 – Brusco Anna – 53,53

14 – Russo Tiziana – 53,50

15 – Dorano Anna – 53,28

16 – De Fraia Viviana – 53,21

17 – Fiorentino Giuseppe – 53,15

18 – De Luca Marianna – 53,13

19 – Formisano Olga – 53,04

20 – Autiero Maddalena – 53,00

21 – Carannante Alessio – 53,00

22 – Pilato Sara – 52,94

23 – Pagliuso Alessandra – 52,60

24 – Settembre Anna – 52,50

25 – Ruocco Sara – 52,50

26 – Rossano Vincenzo – 52,50

27 – Fulvio Giuliana – 52,03

28 – Rega Aniello – 51,81

29 – Libio Vincenzo – 51,71

30 – Marino Carla – 51,69

31 – Scalzo Immacolata – 51,58

32 – Pescatore Silvana – 51,50

33 – D’Agostino Isabella – 51,44

34 – Papa Agata – 51,29

35 – Tarallo Siria – 51,04

36 – Rosato Fabiana – 50,75

37 – Mattera Maria – 50,65

38 – Dolgetto Federica – 50,01

39 – Bersaglio Pasquale – 49,89

40 – Orabona Giuliana – 49,83

41 – Lubrano Fabiana – 49,69

42 – D’Anna Piera – 49,63

43 – Tozzi Francesca – 49,48

44 – Izzo Michela – 49,35

45 – Preziosi Rosa – 49,25

46 – Pisani Oscar – 49,13

47 – Granata Maria Orsola – 49,00

48 – Pagliuso Marta – 48,46

49 – Cutolo Carlo – 48,42

50 – Cefalo Gessica – 48,35