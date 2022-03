POZZUOLI – Rimosse dalla strada numerose automobili in stato di abbandono e prive della prevista copertura assicurativa. Alcune vetture si presentavano incidentate, altre prive di pneumatici o di parti della carrozzeria. L’operazione ha presentato come sfondo la città di Pozzuoli e i suoi quartieri periferici. Un’operazione attesa da tempo dai cittadini: in alcuni casi i veicoli risultavano ‘parcheggiati’ da anni.

