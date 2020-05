POZZUOLI – Rifiuti abbandonati in strada a Cigliano. E’ quanto hanno scoperto questa mattina i residenti che hanno rinvenuto sacchi della spazzatura e diversi oggetti ingombranti. All’interno è stato trovata anche una ricevuta dell’ufficio postale per mancato recapito con un nome di un residente della zona «Abbiamo trovato 4 sacchi di spazzatura che qualcuno ha abbandonato e in più uno stendino per i panni, dentro le buste dopo che abbiamo effettuato un controllo abbiamo anche trovato uno scontrino della giacenza poste italiane con nome e cognome. E’ una vergogna» ha raccontato un residente.

