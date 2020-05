POZZUOLI – «Ho parlato con il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio per chiedere spiegazioni sulla decisione di chiudere da lunedì 18 maggio la stazione di Gerolomini della linea Cumana, oltre a quella di Cantieri. Se per quest’ultima si può anche discutere, per quella di Gerolomini invece gli ho manifestato tutta la mia contrarietà e opposizione perché la decisione penalizza oltremodo i tanti cittadini di Pozzuoli che ogni giorno utilizzano questa stazione per recarsi a lavoro o per altre necessità. Il presidente mi ha detto che l’azienda è in una particolare fase riorganizzativa, anche per le prescrizioni anti covid impartite, e mi ha riferito che mercoledì mi darà una risposta dopo aver fatto tutte le verifiche del caso». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo aver manifestato al presidente dell’Eav De Gregorio i disagi che provocherà la decisione di tagliare fuori dalla linea Cumana quella parte di utenti puteolani che vive al confine tra Pozzuoli e Napoli. La chiusura della stazione di Gerolomini non era prevista, contrariamente a quella programmata per le stazioni di Dazio e Cantieri.