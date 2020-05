POZZUOLI – Per il sesto giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Covid a Pozzuoli. Nella giornata di sabato i tamponi analizzati sono stati 11 per un totale di 1.111 test effettuati sui cittadini puteolani dall’inizio dell’epidemia. Il totale dei positivi resta di 92, di questi 36 sono attualmente contagiati, 44 sono guariti definitivamente e 12 sono stati i decessi.

I CAMPI FLEGREI – Trend positivo anche nel resto dei Campi Flegrei dove a Bacoli per la seconda settimana consecutiva non sono emersi casi di Covid19. Stessa cosa a Quarto dove anche questa sera nessun nuovo contagio è stato registrato su 5 tamponi effettuati in giornata. Il bilancio qui è di 38 positivi totali dall’inizio dell’emergenza, 26 guariti, 9 attualmente in isolamento domiciliari e 3 decessi. Anche a Monte di Procida negli ultimi giorni la casella contagi ha fatto registrare lo “zero”.