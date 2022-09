POZZUOLI – E’ stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Ciro Scognamiglio, 44 anni, pluripregiudicato, un tempo legato al clan Longobardi-Beneduce e poi passato nelle file del gruppo dei “cani sciolti” del pentito Napoleone Del Sole. Scognamiglio è stato fermato per ricettazione dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. L’uomo è stato arrestato in passato per estorsione e rapina insieme ad altre sei persone accusate, a vario titolo, di rapina ed estorsione. Inoltre è sfuggito a ben due agguati, uno dei quali nel 2008 in via Luciano dove i sicari gli esplosero contro 10 colpi di pistola.