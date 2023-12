POZZUOLI – «Riaprite il percorso sotterraneo archeologico del Rione Terra». È questo l’appello lanciato dall’associazione “L’Iniziativa” al Comune di Pozzuoli. L’indice è puntato sia contro la politica locale che contro le associazioni di categoria per il silenzio sul tema durante questi mesi. «Dovevano essere 3 settimane, ma sono diventati 3 mesi, per ora. Il percorso archeologico del Rione Terra è chiuso dal 28 settembre. Da quando si è ritenuto di procedere a “verifiche tecniche”, dopo alcuni eventi sismici. Bene l’attenzione per la sicurezza. Male se si diventa ostaggio di formalità e burocrazia. Il danno per l’immagine di Pozzuoli e per l’indotto turistico-culturale è ogni giorno più grave», tuona il gruppo, secondo cui l’unico sito archeologico di competenza comunale rimane ostaggio di “criticità gestionali e lentezze”.